DAX24.101 -0,1%Est505.692 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange
DAX aktuell

Vor EZB-Zinsentscheid: DAX steigt leicht nach Treffen zwischen Trump und Xi wieder an

30.10.25 10:15 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - Anleger warten auf EZB-Entscheid - DAX dank Trump/Xi-Treffen freundlich | finanzen.net

Am Donnerstag richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank. Darüber hinaus sorgt die Bilanzsaison hierzulande für Bewegung.

DAX 40
24.102,8 PKT -21,5 PKT -0,09%
Der DAX ist nach den Abgaben am Vortag am Donnerstag mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent auf 24.187,82 Punkte in den Tag gestartet. Auch weiterhin präsentiert er sich verhalten freundlich gestimmt. Damit holt er zumindest einen kleinen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder auf.

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Treffen zwischen Trump und Xi sowie Fed-Entscheid im Blick

Für neue Impulse sorgt eine Einigung im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump haben sich die USA und China auf eine Vereinbarung verständigt. Die Hindernisse seien ausgeräumt, das Abkommen solle zunächst für ein Jahr gelten, erklärte Trump nach einem Treffen mit Präsident Xi Jinping. Im Gegenzug kündigte er an, die Fentanyl-Zölle auf chinesische Waren um zehn Prozentpunkte zu senken. "Positiv ist auf jeden Fall, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt offensichtlich auf Versöhnungskurs sind und sich aufeinander zubewegen", stellte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest.

Neben den möglichen Auswirkungen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte auch die Zinsscheidung der US-Notenbank vom Mittwochabend sowie die Ergebnisse großer US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet und Meta einordnen.

Berichtsaison setzt sich fort - EZB-Entscheid erwartet

Auf dem Programm stehen am heutigen Donnerstag zudem zahlreiche Quartalsberichte deutscher Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe aber auch aus dem DAX wie etwa VW, ebenso wie Inflationsdaten aus Deutschland sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

