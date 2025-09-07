DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,56 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.804 +0,8%Euro1,1668 +0,2%Öl66,72 -0,2%Gold3.551 +0,1%
DAX aktuell

Wochenausklang an der Börse: DAX nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht wieder Anlauf auf 24.000er-Marke

05.09.25 09:04 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX im Plus - Vor US-Jobbericht die 24.000er-Marke wieder im Visier | finanzen.net

Auch am letzten Handelstag der Woche legt der Leitindex noch einmal etwas zu und nähert sich langsam wieder der 24.000-Punkte-Marke an.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.770,3 PKT 175,5 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 23.854,68 Punkten in die Freitagssitzung.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus zu Wochenschluss auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt.

Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen. Anleger achten deshalb auch darauf, ob eine Revision der Vormonatswerte ein noch pessimistischeres Bild als bekannt zeichnet.

Große oder kleine Zinssenkung durch die Fed?

Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management ist die Zinssenkung im September nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Konferenz in Jackson Hole bereits im Markt, doch das "geldpolitische Menü" biete noch Auswahl. Seiner Einschätzung nach würde ein äußerst unschöner Bericht sogar eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte zulassen.

"Auf dem US-Arbeitsmarkt fehlen Fachkräfte, und Unternehmen setzen vermehrt auf künstliche Intelligenz, um Personal abzubauen", ergänzte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. Bis zum US-Zinsentscheid am 17. September müsse schon ein außergewöhnliches Ereignis eintreten, um die erwartete Leitzinssenkung noch zu verhindern. Niedrigere Zinsen wiederum lassen Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiver erscheinen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com