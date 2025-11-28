DAX23.808 +0,2%Est505.660 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -0,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.554 +1,1%Euro1,1580 -0,2%Öl63,17 -0,4%Gold4.187 +0,7%
DAX aktuell

Zinshoffnung als Stütze: DAX verbucht vor dem Wochenende moderate Gewinne

28.11.25 14:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX mit kleinen Gewinnen | finanzen.net

Der DAX könnte am "Black Friday" eine starke Börsenwoche besiegeln - auch wenn im Handel am Freitag nur wenig los ist.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.811,1 PKT 43,1 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen

Am Freitag startete der DAX marginale 0,05 Prozent fester bei 23.780,75 Punkten und kam auch im Anschluss zunächst kaum vom Fleck. Zuletzt konnte er jedoch kleine Gewinne verbuchen.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Charttechnik sendet positive Signale

Nach der 200-Tage-Linie hat der DAX zuletzt auch die 21-Tage-Linie wieder überschritten, was kurz- und langfristig wieder positive Chartsignale sendet. "Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank.

Zinshoffnung als Stütze

Die Risikobereitschaft komme zurück, auch wegen neu entfachter Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember und den wieder anziehenden Kursen im Technologiesektor. Er glaubt, dass ein Waffenstillstand ein großes Extremrisiko für Europa beseitigen und die Anleger dazu zwingen würde, über die positiven Aspekte einer weiteren Deeskalation nachzudenken.

Ruhiger US-Handel erwartet

Neue Impulse aus den USA könnten am Freitag mau bleiben, denn dort wird nach dem Feiertag Thanksgiving nur verkürzt gehandelt. An dem für das Weihnachtsgeschäft wichtigen "Black Friday" stehen Shopping-Schnäppchen im Fokus. An den New Yorker Börsen nutzen viele Anleger diese Zeit für ein verlängertes Wochenende.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Stonel / Shutterstock.com

