Delivery Hero-Aktie im Minus: Delivery Hero ersetzen Wirecard im DAX

Damit wurde eine in der Vorwoche beschlossene Reform des Regelwerks für die DAX -Familie erstmals angewendet. Demnach müssen insolvente Unternehmen künftig die DAX-Auswahl-Indizes kurzfristig verlassen.

Wirecard müssen ebenfalls ihren Platz im TecDAX räumen, den LPKF Laser einnimmt. Den Platz von Delivery Hero im MDAX übernehmen AIXTRON. Deren Platz im SDAX nehmen die Aktien der HORNBACH Baumarkt AG ein.

Die Aktien der meisten Index-Aufsteiger geben am Donnerstag im frühen XETRA-Handel überraschend nach, nachdem es vorbörslich noch nach Kursgewinnen ausgesehen hatte. Die Papiere des DAX-Aufsteigers Delivery Hero verlieren zeitweise 1,72 Prozent auf 98,38 Euro. Die des MDAX-Nachrückers AIXTRON zeigen sich bei 10,68 Euro zeitweise um 1,75 Prozent leichter. Für TecDAX-Aufsteiger LPKF Laser geht es um 1,43 Prozent abwärts auf 20,70 Euro. Lediglich die Aktien des SDAX-Neulings HORNBACH Baumarkt verbuchen im frühen XETRA-Handel ein kleines Plus von 0,27 Prozent auf 37,10 Euro. Die Wirecard-Aktie zeigt sich daneben unverändert.

Ein Händler wies darauf hin, dass im Unterschied zu sonst üblichen Index-Veränderungen die Anleger diesmal weniger Zeit hätten, auf die jüngsten Anpassungen zu reagieren. Die Änderungen in ihren Portfolios müssten rasch vollzogen werden, was in einem vergleichsweise umsatzarmen Handel wie derzeit die Kursreaktionen verstärken könne.

FRANKFURT (Dow Jones/dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Delivery Hero