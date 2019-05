DAX durchbricht 12.000-Punkte-Marke nach unten

Anleger zeigen sich anhaltend besorgt über eine weitere Eskalation eines weltweiten Handelskrieges. Der DAX fiel am Donnerstag zwischenzeitlich unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Das Tagestief markierte das Börsenbarometer bei 11.998,82 Punkten. Zuletzt belief sich das Minus für das deutsche Börsenbarometer auf 1,32 Prozent beim Stand von 12.020,20 Zählern.

Unmittelbar vor neuen Gesprächen mit China warf Donald Trump der Regierung in Peking Wortbruch vor. Aus Verärgerung bekräftigte der US-Präsident, die bereits geltenden Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar von Freitag an zu erhöhen. Als Vergeltung kündigte China "notwendige Gegenmaßnahmen" an.

Die chinesische Verhandlungsdelegation unter Leitung von Vizepremier Liu He wird am Donnerstag für zweitägige Gespräche in der US-Hauptstadt erwartet. Die Aussichten, kurzfristig noch zu einer Einigung zu kommen, gelten allerdings als schlecht. Beide Seiten sind nach Einschätzung von Experten weit voneinander entfernt.

"Ein erfolgreiches Handelsabkommen scheint nun nahezu vom Tisch zu sein", schrieben die Devisenexperten der Commerzbank. "Das kann heißen, dass die Gespräche vollkommen scheitern und endgültig abgebrochen werden, oder aber sie vorerst nur auf Eis gelegt werden." Die neuen Zölle würden die zukünftigen Verhandlungen sicherlich erschweren, die Aussicht auf Erfolg bliebe fraglich.

