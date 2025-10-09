DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.354 ±0,0%Top 10 Crypto16,63 -3,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.868 -1,2%Euro1,1631 ±0,0%Öl66,27 +0,3%Gold4.039 ±0,0%
Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz plant Restrukturierung des Mobility-Geschäfts -- Gerresheimer, Nordex im Fokus
DAX-FLASH: Dax auf Tuchfühlung zum Rekordhoch

09.10.25 07:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.597,1 PKT 211,4 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wenig verändert dürfte der DAX am Donnerstag in den Handel starten. Somit bleibt das im Juli erreichte Rekordhoch von 24.639 Zählern, dem sich der deutsche Leitindex am Vortag bis auf wenige Punkte genähert hatte, in greifbarer Nähe. Gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax mit 24.593 Zählern knapp unter seinem Vortagesschluss.

Der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht im Falle des Erreichens und Überschreitens der bisherigen Bestmarke für den Dax Luft nach oben bis über 25.400 Punkte. Erwartete Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen den Markt ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor./ajx/zb

