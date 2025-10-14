DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,80 -1,0%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.905 -1,7%Euro1,1588 +0,1%Öl63,30 -0,1%Gold4.165 +1,3%
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag für polnische Armee -- Michelin durch Prognosesenkung belastet -- Continental im Fokus
Top News
Samsung-Aktie aber im Minus: Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung Samsung-Aktie aber im Minus: Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung
Neues Allzeithoch: Darum nimmt der Goldpreis die Rekordjagd wieder auf - auch Silber setzt Höhenflug fort Neues Allzeithoch: Darum nimmt der Goldpreis die Rekordjagd wieder auf - auch Silber setzt Höhenflug fort
DAX-FLASH: Dax etwas leichter - Zollstreit und US-Finanzbranche im Fokus

14.10.25 07:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.387,9 PKT 146,5 PKT 0,60%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Erholung zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursverluste folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 24.320 Punkten 0,3 Prozent im Minus. Am Montag hatte sich der Dax von herben Verlusten am Freitag etwas erholt.

Anleger könnten sich vor einer ersten Welle von Quartalszahlen aus den USA, vornehmlich aus der Finanzbranche, bedeckt halten. Es stehen unter anderen die Geschäftszahlen von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Wells Fargo (Wells FargoCo), Goldman Sachs, BlackRock und der Citigroup auf der Agenda.

Nach dem Kursrutsch des Dax vom Freitag befinde sich das Börsenbarometer nun wieder in einem Seitwärtstrend, schrieb Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. "Es ist also somit noch nichts Dramatisches passiert." Der Seitwärtstrend scheine nicht ernsthaft in Gefahr zu sein.

Im Fokus bleibt dennoch der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der vor dem Wochenende nach aggressiven Äußerungen von US-Präsident Donald Trump wieder stärker ins Rollen gekommen war. Am Montag hatten dann leichte Entspannungssignale Trumps die Aktienkurse gestützt.

Mittlerweile reagierte China aber wieder und bekräftigte die Absicht bekräftigt, den Handelsstreit bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen./bek/mis

