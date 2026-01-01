DAX25.008 +0,5%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
DAX-FLASH: Dax knackt erstmals die 25.000-Punkte-Marke

07.01.26 09:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.004,2 PKT 112,0 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch erstmals über die Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Nach seinem starken Auftakt in das Börsenjahr 2026 legte der deutsche Leitindex am vierten Handelstag des Jahres im frühen Handel um rund ein halbes Prozent auf 25.003,73 Punkte zu.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung ist die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr ein zentraler Kurstreiber. Auch die Saisonalität spricht für den Dax, denn der Januar zählt für gewöhnlich zu den stärkeren Börsenmonaten.

Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen sorgte nicht für Verunsicherung, eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich auch schon ein Stück weit bewahrheitet hat. Billigeres Öl ist gut für die Weltwirtschaft, könnten den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken bedeuten.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den Dax-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im Dax sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich.

Die Börsenstimmung ist derzeit insgesamt ausgesprochen freundlich. In Europa nimmt das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 allmählich Kurs auf die Marke von 6.000 Zählern. Rückenwind kommt aber auch von der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial inzwischen auf die Marke von 50.000 Punkten zusteuert./tih/ajx/mis

