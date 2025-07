DAX-FLASH: Dax weiter erholt - KI-Fantasie hebt Börsenstimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst noch etwas weiter von seinem schwachen Wochenstart erholen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,3 Prozent höher auf 24.334 Punkte.

Gut aufgenommene Quartalszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) heben die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz. Am Abend nach dem US-Börsenschluss schauen die Anleger dann auf die Geschäftszahlen von Apple und Amazon.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt allerdings inzwischen als weniger wahrscheinlich. Auch die japanische Notenbank änderte an den Leitzinsen nichts. In Japan legte der Aktienmarkt zu, während es in China etwas nach unten ging unter dem Eindruck schwächerer Konjunkturdaten.

Nach den hierzulande eher durchwachsen ausgefallenen Geschäftsberichten am Vortag geht die Berichtssaison in Deutschland am Donnerstag weiter - unter anderem mit Bilanzen aus dem Dax von Heidelberg Materials und BMW plus erneut zahlreichen Quartalszahlen aus MDAX und SDAX./ajx/mis