DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,70 -2,6%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.356 ±0,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,61 -0,4%Gold4.598 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot - HSBC im Fokus
Top News
HSBC-Aktie: Versicherungs-Aus in Singapur geplant? HSBC-Aktie: Versicherungs-Aus in Singapur geplant?
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

DAX-FLASH: Kleine Verluste - Richtungssuche nach starkem Jahresstart

16.01.26 06:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.944,5 PKT 17,9 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Jahresstart tut sich der DAX inzwischen etwas schwerer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund drei Stunden vor dem Auftakt fast 0,3 Prozent tiefer auf 25.288 Punkte. Am Dienstag hatte er mit 25.507 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent. An der Wall Street war der marktbreite S&P 500 am Vorabend kurz vor seiner Bestmarke wieder abgedreht. Es blieb letztlich nur ein schmaler Gewinn. Auch in Asien tut sich am Morgen nicht viel, mit leicht negativer Gesamttendenz./ag/zb

Mehr zum Thema S&P 500

07:34PH-BXL: KLM verabschiedet zweite Boeing 737-800
07:34DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang erwartet
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:31Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
07:04State Street rolls out new crypto tokenization tools
07:00Bitcoin And Crypto ETFs Set To Attract $130 Billion-Plus Inflows This Year, JPMorgan Predicts
07:00Taiwan Semiconductor Manufacturing Just Delivered Fantastic News for Nvidia and Broadcom Stock Investors
06:55News zu GetYourGuide, Apple, Google, Thinking Machines Lab, Egym, Parloa, Osapiens
mehr