DAX-FLASH: Kleine Verluste - Richtungssuche nach starkem Jahresstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Jahresstart tut sich der DAX inzwischen etwas schwerer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund drei Stunden vor dem Auftakt fast 0,3 Prozent tiefer auf 25.288 Punkte. Am Dienstag hatte er mit 25.507 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent. An der Wall Street war der marktbreite S&P 500 am Vorabend kurz vor seiner Bestmarke wieder abgedreht. Es blieb letztlich nur ein schmaler Gewinn. Auch in Asien tut sich am Morgen nicht viel, mit leicht negativer Gesamttendenz./ag/zb