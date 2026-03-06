DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -0,1%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.657 +2,4%Euro1,1562 +0,2%Öl107,6 +15,3%Gold5.130 +0,5%
DAX-FLASH: Kursrutsch wegen Iran-Krieg bescheunigt sich - Tief seit April 2025

09.03.26 06:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.740,0 PKT -90,7 PKT -1,33%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die europäischen Anleger wird die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des eher noch zugespitzten Iran-Kriegs zum bösen Erwachen. Vor allem der rasende Anstieg der Energiepreise schockiert und schürt zunehmend die Inflations- und Wachstumssorgen. Der Iran hat einen neuen obersten Führer bestimmt, aber auch der Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei wird von Israel und den USA wieder bedroht. Ein schnelles Ende des Kriegs und eine Normalisierung der Ölproduktion in der Region scheinen nicht absehbar.

Entsprechend negativ fällt die Aktienmarktreaktion aus: So droht dem DAX ein Einbruch auf das tiefste Niveau seit Frühjahr 2025. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 3,4 Prozent tiefer auf 22.795 Punkte. Im Tief lag die Indikation bei 22.705 Punkten. Der marktbreite US-Index S&P 500 wird mit minus 2 Prozent stabiler gesehen.

Die geopolitisch getriebene Flucht aus dem Risiko schreite fort, schrieb Mislav Matejka, Anlagestratege von JPMorgan. Er erinnerte jedoch daran, dass der Aktienmarkt sein Tief meist dann findet, wenn die Anlegerstimmung am schlechtesten ist. Matejka wäre entsprechend jedenfalls nicht überrascht, wenn der Kursrutsch in dieser oder der kommenden Woche endet./ag/zb

