DAX-FLASH: Leichtes PLus nach trägem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwächerem Wochenstart im ruhigen Feiertagshandel dürfte der DAX am Dienstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent höher auf 24.233 Punkte. Der Dax bleibt auf Richtungssuche, nachdem er am vergangenen Donnerstag bei 24.479 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Auch an der Wall Street tat sich tags zuvor wenig. Sie verharrt auf dem höchsten Niveau seit Ende März. In China und Japan gab es am Morgen leichte Gewinne./ag/zb