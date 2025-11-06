DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.606 -0,9%Euro1,1514 +0,2%Öl63,77 +0,4%Gold3.988 +0,2%
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
DAX-FLASH: Leitindex steht still vor Zahlenflut

06.11.25 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.049,7 PKT 100,6 PKT 0,42%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Aufholjagd des Dax zur Wochenmitte dürfte der deutsche Aktienindex am Donnerstag auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn mit 24.043 Zähler quasi unverändert zum Vortagesschluss. Die Hängepartie an der runden Marke von 24.000 Punkten der vergangenen Wochen und Monate dürfte sich damit fortsetzen.

Die Saison der Quartalsbilanzen konnte dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben, weder nach oben noch nach unten. "Der Dax bleibt weiter im Seitwärtstrend", konstatiert Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Abwärtsrisiken.

Am Donnerstag dürften die Investoren weiterhin auf die Geschäftsberichte zum dritten Quartal fokussieren. Auf der Agenda stehen mit der Commerzbank, DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)), Zalando, Heidelberg Materials, Henkel (Henkel vz), Rheinmetall, GEA Group und Continental etliche Dax-Konzerne./bek/jha/

