Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung
DAX-FLASH: Nach Vortagserholung wieder schwach erwartet

05.03.26 07:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.068,8 PKT -136,6 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag dürfte sich der Dax mit Abgaben wieder nach unten in Richtung der 24.000 Punkte orientieren. Die Vortageserholung, die den Leitindex über die runde Marke zurückbefördert hatte, wird damit angesichts des andauernden Iran-Krieges einen Rückschlag erleiden. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 24.027 Punkte. In Asien stiegen die Börsen zwar, sie vollzogen dort aber nur die Vortagserholung andere Börsen nach.

Der Krieg zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Eine ballistische Rakete fliegt Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff und durch die Straße von Hormus kommt kaum mehr Öl und Gas.

Obendrein wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet, was die Sorgen um die Handelsschifffahrt neu befeuerte. Die Folge sind wieder anziehende Ölpreise. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management liegt das Problem nicht im getroffenen Tanker, sondern der Erkenntnis, dass die Kriegshandlungen neben Militäranlagen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen.

Hierzulande läuft die Berichtssaison am Donnerstag auf vollen Touren mit Resultaten der Dax-Konzerne Merck und DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)), die auf der Agenda ergänzt werden von Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Außerdem steht im KI-Bereich ein optimistischer Ausblick des US-Chipkonzerns Broadcom im Blick./tih/mis