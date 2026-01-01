DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,4%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.833 +0,9%Euro1,1665 ±-0,0%Öl64,31 ±0,0%Gold4.585 -0,3%
DAX-FLASH: Nächster Rekord möglich mit moderaten Gewinnen

13.01.26 07:09 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein kleines Plus könnte dem DAX am Dienstag auf seiner Rekordrally gleich den nächsten Höchststand bescheren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.446 Punkte. Dies würde reichen, um das Vortagshoch bei 25.421 Zählern zu überbieten.

Positiven Einfluss haben die Vorgaben aus New York. Anleger hatten dort am Vorabend die erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed abgelegt und den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 letztlich auch noch eine Fortsetzung der Rekordjagd ermöglicht.

Zur nächsten Belastungsprobe für die Weltbörsen könnte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden, die am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) eingeleitet wird. Laut dem Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank dürfte die Berichtssaison richtungsweisend für den Ausblick auf das Jahr 2026 sein. Die Erwartungen seien moderat./tih/stk