DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Start im Minus

Index im Fokus

So bewegt sich der DAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent auf 22.392,74 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,060 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,281 Prozent auf 22.362,81 Punkte an der Kurstafel, nach 22.425,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 22.356,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 22.403,33 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 21.394,93 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.11.2024, bei 19.405,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17.419,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,83 Prozent nach oben. Bei 22.935,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 19.833,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 977,80 EUR), RWE (+ 1,06 Prozent auf 30,57 EUR), Deutsche Bank (+ 0,88 Prozent auf 19,89 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,68 Prozent auf 29,62 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,66 Prozent auf 165,38 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-2,41 Prozent auf 54,28 EUR), Heidelberg Materials (-1,32 Prozent auf 135,05 EUR), Infineon (-1,03 Prozent auf 37,63 EUR), Henkel vz (-1,02 Prozent auf 83,80 EUR) und Siemens (-0,89 Prozent auf 216,15 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 364.915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 314,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net