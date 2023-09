Börse Frankfurt aktuell: DAX hält sich US-Zinsentscheid auf grünem Terrain

DAX-Marktbericht

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wagen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt aus der Deckung.

Der DAX begann die Mittwochssitzung 0,27 Prozent im Plus bei 15.703,09 Punkten. Aktuell geht es 0,65 Prozent auf 15.766,38 Zähler nach oben.

Hochspannung vor Fed-Zinsentscheid

Bei der am Abend (20 Uhr MESZ) erwarteten US-Zinsentscheidung gehen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass die Währungshüter am Mittwoch den Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Darüber hinaus wird gerätselt, ob die Fed im Kampf gegen die Inflation dieses Jahr nachlegt oder die wohl bevorstehende Pause das Ende der Zinserhöhungsära markiert.

China: Leitzins trotz schwacher Konjunktur unangetastet

In China ließ die Zentralbank trotz der konjunkturellen Flaute bei ihrem monatlichen Zinsentscheid die Leitzinsen wie erwartet unverändert. Analysten gehen davon aus, dass sich die Wirtschaftsdaten für China im vierten Quartal weiter verbessern werden.

Redaktion finanzen.net / Reuters