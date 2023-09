Zinsentscheid-Woche: Asiens Börsen schwächer -- Gigaset stellt Insolvenzantrag -- VW, Mercedes im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel tiefer.

Der DAX vergrößerte seinen anfänglichen Verlust im weiteren Handelsverlauf noch und schloss am Abend 0,40 Prozent schwächer bei 15.664,48 Punkten. Die gleiche Tendenz zeigte sich beim TecDAX, dieser ging letztlich sogar mit einem kräftigen Abschlag von 1,19 Prozent bei 3.020,02 Zählern aus dem Handel.

Damit blieb der deutsche Leitindex vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch in seinem Handelskorridor der vergangenen Wochen. "Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schrieb Experte Thomas Altmann von QC Partners. Langfristige Käufer seien derzeit Mangelware angesichts fehlender positiver Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik .

Am Dienstag hat das EU-Statistikamt Eurostat die endgültigen Inflationsdaten für den Euroraum im August veröffentlicht. Die Inflation in der Eurozone ist im August nach den Daten der zweiten Veröffentlichung leicht gesunken. Zunächst war in der Gesamtrate eine konstante Inflation ermittelt worden.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnet unterdessen damit, dass die zur Eindämmung der Inflation erforderliche Straffung der Geldpolitik die Weltwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr spürbar bremsen wird.

Im weiteren Wochenverlauf stehen dann die Leitzinsentscheidungen der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank sowie der japanischen Notenbank an.

