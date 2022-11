Börse Frankfurt-Handel endet Plus: DAX legt etwas zu

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Zuschlag von 0,41 Prozent bei 14.372,42 Punkten. Nur kurz darauf begab sich der Leitindex vermehrt auf Richtungssuche und notierte zuletzt erneut 0,46 Prozent höher bei 14.378,51 Punkten.

ZEW-Index im Blick

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich unterdessen von niedrigem Niveau aus stark verbessert. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW, der ZEW-Index, stieg im November gegenüber dem Vormonat um 22,5 Punkte auf minus 36,7 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer weniger deutlichen Aufhellung auf minus 51,0 Punkte gerechnet.

Frische Daten zu US-Erzeugerpreisen

Der Anstieg der US-Erzeugerpreise im Oktober fiel daneben mit plus 0,2 Prozent nur halb so stark wie erwartet aus und schürt damit weiter die Hoffnungen auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank. Die Kernrate zeigte sich sogar mit einer unveränderten Tendenz, während hier mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet worden war.

Unternehmensbilanzen weiter im Fokus

Die Berichtsaison zog auch am Dienstag weiter ihre Kreise. So standen am Dienstag insbesondere Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe im Blick der Anleger. Darunter ENCAVIS, Nordex und Basler.

