Warten auf US-Erzeugerpreise: DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- ProSiebenSat.1 mit Umsatzrückgang -- Nordex wird pessimistischer -- ENCAVIS verdient mehr

In Frankfurt greifen die Anleger auch am Dienstag weiter zu. Der DAX eröffnet mit einem moderaten Plus von 0,41 Prozent bei 14.372,42 Punkten. Auch der TecDAX kann zum Handlesstart leicht steigen. Am Dienstag lassen es die deutschen Anleger nach dem starken Lauf der letzten Handelstag etwas langsamer angehen. Neue Impulse dürften dann spätestens am Nachmittag die US-Erzeugerpreise für Oktober liefern, die als Indikator für den künftigen Preisdruck gelten. Da andere Daten jüngst einen nachlassenden Inflationsdruck in den USA signalisierten, dürften Anleger die heutige Veröffentlichung besonders genau betrachten. ZEW-Index an. Die zuletzt leicht verbesserten ZEW-Erwartungen dürften nach Einschätzung der Finanzanalysten im November nochmals etwas optimistischer ausfallen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte zeigen sich am Dienstag zunächst freundlich. Der EURO STOXX 50 steigt kurz nach Handelsbeginn um 0,4 Prozent auf 3.902,80 Indexpunkte. Die Vorgaben aus den USA und Asien fallen am Dienstag gemischt aus. Im Tagesverlauf dürften vor allem die US-Produzentenpreise in den Fokus rücken. "Was die Anleger jetzt auf keinen Fall mehr sehen wollen, sind neue Hinweise auf einen Sprung nach oben im Preisgeschehen", sagte Jochen Stanzl, Analyst vom Online-Broker CMC Markets laut "Reuters". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street hielten sich die Anleger am Montag nach der jüngsten Rally zurück. Der Dow Jones pendelte zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, entschied sich im späten Verlauf aber für rotes Terrain. Am Ende sackte der Leitindex 0,62 Prozent auf 33.537,16 Zähler ab. Derweil gab der NASDAQ Composite im Montagshandel 1,12 Prozent auf 11.196,22 Zähler ab. Die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik hatte vor dem Wochenende die Aktienmärkte angetrieben und die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen deutlich fallen lassen. Doch am Montag gab es dazu eine kleine Gegenbewegung: Die Renditen zogen wieder etwas an. Die Experten der Postbank führten dies laut dpa unter anderem auf Aussagen von Christopher Waller zurück: "Wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns, um die Inflation zu senken. Die Zinsen werden weiter steigen und noch eine Weile hoch bleiben, bis wir sehen, dass sich die Inflation unserem Ziel annähert", so der Fed-Gouverneur am Wochenende. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken