Freundlicher Wochenauftakt: DAX bewegt sich über 14.500-Punkte-Marke

Der deutsche Leitindex DAX gewann zur Eröffnung 0,76 Prozent auf 14.572,80 Punkte hinzu und hält sich auch im weiteren Verlauf komfortabel über der Marke von 14.500 Punkten. Somit rückt nun die exponentielle 200-Tage-Linie bei 14.727 Zählern näher. Sie gilt als längerfristiges Trendbarometer.

"Die Risikoscheu hat sich zuletzt gelegt", kommentierten die Experten der Landesbank Helaba. Zwar belasteten weiterhin die Sorgen vor steigenden Zinsen und einem nachlassenden Wachstum. Doch da die Investoren schon seit Monaten von Dividendentiteln in Liquidität umschichteten, nähmen die Aktienkurse schon viel Negatives vorweg. "Ob die jüngsten Stabilisierungsansätze bereits der Beginn einer Trendwende sind, bleibt abzuwarten", warnten die Helaba-Experten jedoch.

Die Experten der Credit Suisse sehen den Optimismus der Anleger durch jüngste Unternehmensergebnisse und US-Wirtschaftsdaten gestärkt. Sie sprachen von einer "Erleichterungsrally", die vor allem die Technologiewerte an der NASDAQ zuletzt wieder deutlich von ihrem Tiefststand seit November 2020 aus nach oben getrieben hatte. Am Montag pausiert der Handel an der Wall Street jedoch zunächst feiertagsbedingt: Es wird der Memorial Day begangen.

Hoffnungsvolle Nachrichten kommen auch aus China: In Shanghai sollen ab Mittwoch die Lockdown-Maßnahmen größtenteils wegfallen. "Aus dem Reich der Mitte könnte nun ein kräftiger Wachstumsimpuls kommen und die Rezessions-Ängste vom Parkett fegen", frohlockte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Daten zur deutschen Inflation erwartet

An diesem Montag stehen die deutschen Inflationszahlen für Mai im Anlegerfokus, die am frühen Nachmittag erwartet werden. Die Inflationsanstiege der vergangenen Monate seien Treiber der Zinserwartungen rund um den Globus und damit das dominierende Thema an den Finanzmärkten gewesen, erinnerten die Experten des Helaba-Research-Teams. "Im Monatsvergleich dürfte sich der Preisanstieg zwar verlangsamt haben. Anders als in den USA hat die Jahresinflation hierzulande ihren Höhepunkt aber noch nicht überschritten", glaubt Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com