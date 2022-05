Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen in Grün -- Siemens erhält Rekordauftrag -- Tesla wegen Plänen zur Erweiterung von Firmengelände in Grünheide in der Kritik

Berlin lehnt erstmals Investitionsgarantien in China ab - Anfrage wohl von VW. easyJet muss erneut mehr als 200 Flüge streichen. Watzke setzt große Hoffnung in neuen BVB-Trainer Terzic. BDI hält Export-Wachstum um 2,5 Prozent in 2022 für möglich. Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Wachstumsstrategie

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt legte am Freitag deutlich zu. So eröffnete der DAX bereits höher und bewegte sich auch anschließend in der Gewinnzone. Zum Feierabend stand noch ein Plus von 1,62 Prozent auf 14.462,19 Punkte an der Kurstafel. Auch der TecDAX zog im Tagesverlauf an, nachdem er zum Start schon gestiegen war. Letztendlich ging es um 2,66 Prozent aufwärts auf 3.178,93 Zähler. Der DAX bestätigte den zuletzt positiven Trend. Die Aussicht auf eine zumindest nicht übermäßig starke Straffung der US- Geldpolitik ließ den deutschen Leitindex zeitweise auf ein Fünf-Wochen-Hoch steigen. Positive Signale von chinesischen Technologiekonzernen unterstützten zusätzlich. Das Chartbild für den DAX sieht mittlerweile wieder freundlicher aus. Marktteilnehmer sprachen von einer längst überfälligen Erholung. "Die Risikobereitschaft nimmt zu", fasste ein Marktteilnehmer die Lage laut Dow Jones Newswires zusammen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten am Freitag Zuwächse. So startete der Euro STOXX 50 mit einem kleinen Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich aus. Zum Handelsende betrugen die Zuschläge dann 1,83 Prozent auf 3.808,86 Punkte. Die Hoffnung auf eine nahende Pause bei den US-Zinserhöhungen ließ Anleger zugreifen. Genährt wurden diese Spekulationen von den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Beratungen der US-Notenbank. Derweil gingen die Marktstrategen der Commerzbank davon aus, dass die Produktion in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, in den kommenden Monaten wieder zulegt, da Shanghai nach den Corona-Lockdowns inzwischen einen mehrstufigen Wiedereröffnungsprozess eingeleitet habe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es vor dem langen Wochenende klar ins Plus. Der Dow Jones schloss bei einem Stand von 33.212,96 Punkten um 1,76 Prozent höher. Er hatte zum Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 32.735,09 Punkte zugelegt und war dann weiter gestiegen. Der NASDAQ Composite ging um 3,33 Prozent stärker bei 12.131,13 Zählern aus dem Freitagshandel. Der Tech-Index war mit Gewinnen von 1,10 Prozent bei 11.869,69 Zählern in die Sitzung gestartet und konnte anschließend noch weiter nach oben klettern. Der Optimismus der Anleger nach der Vorlage des Fed-Protokolls am Mittwochabend wirkte immer noch nach. Die Währungshüter stellten weniger drastische Zinserhöhungen in Aussicht, als viele Marktteilnehmer zuvor angenommen hatten. Die Kursrücksetzer der vergangenen Wochen trieben darüber hinaus auch den ein oder anderen Schnäppchenjäger an die Börse zurück. Nun stellt sich aber die Frage, wie nachhaltig die Erholung tatsächlich ist: Zins- und Inflationssorgen dürften zwar vorerst beruhigt, aber längst noch nicht abgewendet sein. Auch dürften sich einige Anleger vor dem langen Wochenende zurückgehalten haben. Am Montag ruht der Handel an der Wall Street aufgrund des "Memorial Day". An Konjunkturdaten standen unter anderem Konsumausgaben der US-Haushalte für April an. Zwar haben die Haushalte ihre Ausgaben ihre Ausgaben im vergangenen Monat erneut erhöht, die am Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) gemessene Inflation stieg im April aber weniger stark als im Vormonat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken