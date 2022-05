Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptokurse am Nachmittag

Im Plus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,21 Prozent höher bei 28.952,74 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 28.607,08 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (173,87 US-Dollar) geht es um 2,12 Prozent auf 177,56 US-Dollar nach oben.

Werbung Auch von fallenden Kursen profitieren: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.783,97 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.723,97 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 2,75 Prozent auf 63,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 61,54 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3817 US-Dollar) geht es um 1,10 Prozent auf 0,3859 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Cardano-Kurs um 1,31 Prozent auf 0,4608 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,4548 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -1,47 Prozent auf 177,56 US-Dollar. Gestern war Monero noch 180,20 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,99 Prozent auf 0,3108 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,3018 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0046 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:11 auf 0,0050 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1202 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1221 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0476 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0468 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,87 Prozent auf 56,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 54,86 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der NEO-Kurs um 2,56 Prozent auf 10,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,23 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net