Inflationsdaten im Blick: DAX fällt an Frankfurter Börse Richtung Nulllinie zurück

Ruhe vor dem Sturm?

Der DAX startete den Handel an der Frankfurter Börse 0,27 Prozent höher bei 14.345,88 Punkten. Im weiteren Verlauf lässt die Aufwärtsbewegung nach, der DAX gewinnt noch 0,11 Prozent auf 14.322,44 Zähler hinzu.

Börsianer sehen "die Ruhe vor dem Sturm", da die am Nachmittag anstehenden Daten zur US-Teuerung am Aktienmarkt für kräftigere Kursbewegungen sorgen könnten. Mit einem moderat positiven Start bleibt der DAX erst einmal in seiner engen Spanne zwischen 14.150 und knapp 14.600 Punkten, in der er seit rund einem Monat pendelt. Zudem bleibt er knapp unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 14 385 Punkten verläuft.

Heute US-Inflationsdaten - Zinsentscheid der Fed am Mittwoch

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg rechnen damit, dass die Verbraucherpreise im November im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zugelegt haben, womit der Zuwachs etwas geringer wäre als im Oktober. "Die Veröffentlichung von US-Inflationsdaten könnte heute neue Hinweise zum weiteren Vorgehen der US-Notenbank geben", schrieben sie am Morgen. Wenn die Fed am Mittwoch über ihre Geldpolitik entscheidet, rechnen Marktteilnehmer mit einer etwas kleineren Zinserhöhung von 0,50 Prozentpunkten.

Inflationsdaten aus Deutschland

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank beim harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) die Jahresrate auf 11,3 (Vormonat: 11,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. November.

Anleger blicken auf ZEW-Index

Zudem wird das Barometer des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Einschätzungen von Börsianern zur deutschen Konjunktur abbilden. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass der ZEW-Index auf minus 26,4 Punkte von minus 36,7 Zählern steigen und damit deutlich weniger Pessimismus der Anleger anzeigen wird.

Wichtige Unternehmenszahlen sind dagegen nicht zu erwarten. In Bonn steht das Urteil im Cum-Ex-Prozess gegen den ehemaligen Finanzbeamten und Steueranwalt Hanno Berger an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag