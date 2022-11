Märkte vor Erholung? - DAX an Frankfurter Börse freundlich

In Frankfurt startete der DAX am Dienstag zunächst mit einem Verlust von 0,2 Prozent auf 13.506,65 Punkte in den Handel. Aktuell legt das Aktienbarometer 0,35 Prozent auf 13.581,07 Zähler zu.Anleger hofften trotz eines Dementis weiter auf eine Lockerung der strikten Corona-Restriktionen in China. Vor den Kongresswahlen in den USA ließen Börsianer aber Vorsicht walten. "Mit einem nicht allzu dramatischen Ausgang der Zwischenwahlen in den USA könnte sich die Rally an der Frankfurter Börse auch in den kommenden Tagen fortsetzen", konstatierte Konstantin Oldenburger, Analyst vom Online-Broker CMC Markets.

"Wer auch immer gewinnt, die Märkte tendieren nach diesen Wahlen zu einer Erholung"

Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, wenigstens eine der beiden Parlamentskammern zu erobern. Das würde US-Präsident Joe Biden das Regieren in den verbleibenden zwei Jahren bis zur nächsten Präsidentenwahl erheblich erschweren. "Wer auch immer gewinnt, die Märkte tendieren nach diesen Wahlen zu einer Erholung", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

In Atem hält Anleger zudem eine Flut von Unternehmenszahlen.

Redaktion finanzen.net / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag