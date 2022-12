Verluste an Frankfurter Börse: DAX startet schwach in die Woche der Notenbanken

Der DAX begann den Tag mit einem Abschlag von 0,48 Prozent auf 14.300,49 Punkte.

Vor wichtigen Zinsentscheidungen im Wochenverlauf meiden Anleger am Montag das Risiko.

Zinsentscheidungen im Wochenverlauf im Fokus

"Die Marktteilnehmer werden sich vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche vermutlich in Zurückhaltung üben, zumal heute keine relevanten Datenveröffentlichungen anstehen", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. Die Anleger konzentrieren sich in den kommenden Tagen auf die Notenbank-Entscheidungen der US-amerikanischen Fed zur Wochenmitte sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Davor werden aber am Dienstag noch die US-Inflationsdaten von größerer Bedeutung sein.

Mit diesen Zinsschritten rechnen Experten

"Voraussetzung für einen weiteren Kursanstieg ist ein gedämpfter Preisdruck und eine Fed, die keinen Grund liefert, das Zinstop höher zu sehen als bislang", hieß es weiter von der Helaba. Es wird sowohl in den USA als auch in der Eurozone mit einer Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte gerechnet und damit mit nicht mehr ganz so großen Schritten wie zuletzt.

Geht dem DAX die Luft aus?

Der DAX notiert derzeit etwas unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Nach der Rally im November scheint die Luft weiterhin raus zu sein. Die Experten der Credit Suisse sehen für Aktien aktuell eher Risiken als Chancen. Das konjunkturelle Umfeld bleibe extrem herausfordernd, hieß es am Morgen in einem aktuellen Kommentar der Schweizer Bank.

