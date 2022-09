Weitere Verluste an Frankfurter Börse: DAX nach Inflationszahlen weiter tief im Minus

Der DAX begann den Handelstag 0,33 Prozent niedriger bei 12.143,21 Zählern. Im weiteren Verlauf geht es tiefer auf rotes Terrain: Derzeit verliert der DAX 1,46 Prozent auf 12.005,25 Punkte.

Der Stabilisierungsversuch im DAX gerät am Donnerstag wieder ins Stocken. Damit kann er den positiven Trend von der Wall Street zunächst nicht aufnehmen. Hier konnte sich der marktbreite S&P 500 deutlich von seinem tiefsten Niveau seit Ende 2020 absetzen.

Turbulenter Vortag

Tags zuvor war der DAX mit zwischenzeitlich 11.862 Punkten auf das Niveau von November 2020 abgerauscht. Zusätzlich zu anhaltenden Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen sorgten die Sabotageakte auf Nord Stream-Pipelines und der künftige wirtschaftspolitische Kurs in Großbritannien für enorme Verunsicherung. Nach einem Minus von 2,3 Prozent griffen aber ausreichend Anleger wieder beherzt zu, sodass es der DAX noch ins Plus schaffte. Stützend wirkte insbesondere, dass die Bank of England überraschend ihre Anleihekäufe wieder aufnahm. Die LBBW sprach mit Blick auf den turbulenten Vortag von einer "Achterbahn an den Kapitalmärkten".

Inflationsdaten für den Monat September

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im September höher als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamts in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent und lag um 10,9 (August: 8,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 1,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 10,2 Prozent prognostiziert.

Porsche-IPO im Fokus

An diesem Donnerstag steht nun vor allem der Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Fokus - der Sportwagentochter von Volkswagen. Inmitten angespannter Finanzmärkte kommt es damit zum größten deutschen Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996. Der Ausgabepreis je Vorzugsaktie wurde am Mittwoch mit 82,50 Euro festgelegt und lag damit am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro je Wertpapier. Der erste Kurs der Porsche-Aktie wurde an der Frankfurter Börse bei 84 Euro festgestellt und damit über Emissionspreis.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag