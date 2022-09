Porsche-Aktie feiert Börsendebüt: Porsche-Börsengang durchwachsen - Porsche-Aktie legt nach starkem Erstkurs weiter zu

• Porsche startet über Ausgabepreis an der Börse• Erstkurs bei 84 Euro markiert• VW nimmt rund 20 Milliarden Euro ein

911 Millionen Porsche-Aktien gibt es - ein Teil davon ist nun an der Börse öffentlich handelbar. Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungsoptionen 113.875.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien des Sportwagenherstellers ausgegeben. Angeboten wurden die Titel in einer Preisspanne zwischen 76,50 und 82,50 Euro. Schlussendlich wurde die Porsche-Aktie am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne am Markt platziert, der Aktienpreis wurde am Mittwoch auf 82,50 Euro festgelegt. Der Löwenanteil der Aktien ging laut Porsche an große Investoren. Privatanleger erhielten lediglich 7,7 Prozent des Platzierungsvolumens. Wegen der Überzeichnung des Angebots hätten nicht alle privaten Aktionäre berücksichtigt werden können, hieß es. Schon im Vorfeld hatten sich vier Ankerinvestoren, darunter VW-Großaktionär Katar, knapp 40 Prozent der Anteile gesichert.

Der Erstkurs der Porsche-Aktie lag mit 84 Euro nochmals 1,81 Prozent über dem Ausgabepreis. Die schwierigen Marktbedingungen machen sich im Handelsverlauf aber bemerkbar - die Porsche-Aktie schwankt im Handelsverlauf zwischen Ausgabepreis und einem Kurs oberhalb des Erstkurses hin und her. Porsche erreichte auf Basis des ersten Preises eine Marktkapitalisierung von rund 76,5 Milliarden Euro. Damit waren die Stuttgarter zum Start an der Börse wertvoller als Mercedes-Benz mit rund 58 Milliarden Euro und BMW mit 47 Milliarden Euro. Die Konzernmutter Volkswagen lag am Donnerstag mit 86 Milliarden Euro noch darüber.

Größter Börsengang seit IPO der Deutschen Telekom

Bereits im Vorfeld hatte sich ein reges Anlegerinteresse abgezeichnet, zum Auftakt der Zeichnungsfrist am 20. September hatten die den Börsengang begleitenden Banken mitgeteilt, die Bücher seien "über die ganze Preisspanne vielfach überzeichnet".

Mit der Ausgabe der Aktien am oberen Ende der Preisspanne ergab sich ein Platzierungsvolumen von 9,39 Milliarden Euro. Der Porsche-Börsengang ist damit die größte deutsche Neuemission seit dem IPO der Deutschen Telekom im Jahr 1996, das damals 9,65 Milliarden Euro in die Kassen des Telekommunikationskonzerns gespült hatte.

Doch die Porsche-Konzernmutter Volkswagen hat im Rahmen des Porsche-Börsengangs noch deutlich mehr Kapital eingenommen. Denn 25 Prozent der stimmberechtigen Stammaktien (plus eine Aktie) wurden wie geplant an den VW-Großaktionär Porsche Holding verkauft, was den Wolfsburgern weitere Einnahmen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro sicherte. Das Geld will der DAX-Konzern in Elektromobilität und Digitales investieren, wo Milliardenkosten zu erwarten sind. Die Stuttgarter erhoffen sich von dem Gang aufs Parkett einen Schritt zu wieder mehr Eigenständigkeit. Im Jahr 2008/2009 hatten die Stuttgarter versucht VW zu übernehmen - das scheiterte und die Niedersachsen schluckten ihrerseits den Sportwagenbauer. Seither gilt Porsche als Renditeperle im VW-Konzern.

VW- und Porsche-Führung, -Belegschaft und -Aktionäre profieren vom IPO

Neben dem VW-Konzern gibt es weitere Profiteure des Porsche-IPOs. So können insbesondere die Führungsebenen von Porsche und VW auf einen Geldregen hoffen. Dem Vernehmen nach winken Volkswagen- und Porsche-Chef Oliver Blume sowie seinen Porsche-Vorstandskollegen bei einem erfolgreichen Börsengang des Sportwagenbauers millionenschwere Aktienboni. Für die Porsche-Belegschaft ist ein IPO-Bonus von rund 6.600 Euro pro Mitarbeiter geplant. Anleger könnten über eine Sonderdividende in Höhe von 49 Prozent des gesamten Erlöses aus Börsengang und Stammaktienverkauf vom Porsche-IPO profitieren - darüber soll im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung im Dezember entschieden werden.

Management von Porsche und VW mit IPO zufrieden

"Heute geht für uns selbst ein großer Traum in Erfüllung", sagte Porsche-Chef Oliver Blume am Donnerstag an der Frankfurter Börse, der seit September auch an der Spitze von Volkswagen steht. VW-Finanzchef Arno Antlitz sagte: "Wir haben heute bewiesen: Volkswagen kann Kapitalmarkt - auch in einem herausfordernden Markt-Umfeld."



