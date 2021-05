Sachverstand statt Stimmungsaufheller

Was tun also Anleger, die verstanden haben, dass sie auf dem Tages- und Festgeldkonto inflationsbereinigt Geld verlieren, dennoch aber die Risiken der Direktanlage in Aktien scheuen? Ganz einfach: Sie entscheiden sich für Teilschutzprodukte.

Discount-Zertifikate waren 1995 eine Sensation mit der Entwicklung von Finanzprodukten für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Seitdem haben sie sich im Einsatz bewährt und gehören zu den beliebtesten Anlageprodukten unter den strukturierten Wertpapieren. Sie gehören längst zu den Klassikern, die gerne ihren Einsatz in leicht schwankenden Marktphasen finden.

Discount-Zertifikate können interessante Impulse in Form attraktiver Renditen liefern. Gleichzeitig helfen sie durch einen Risikopuffer auch in der Defensive aus. Bei negativer Entwicklung des Basiswerts müssen bei Discount-Zertifikaten geringere Verluste hingenommen werden als bei einem Direktinvestment in den Basiswert. Ein klarer Vorteil im Vergleich zur Direktanlage - und das ganz besonders in den gegenwärtig unruhigen Marktphasen.

Anlegerinnen und Anleger, die an dem Aufwärtstrend einer Aktie oder eines Index teilhaben wollen, gleichzeitig aber ihre Risiken reduzieren möchten, liegen bei Discount-Zertifikaten richtig. Wer das eigene Depot vor moderat fallenden Kursen schützen will, greift ebenfalls gerne zu Discountern.

Die Produkte bieten einen Rabatt, den sogenannten Discount gegenüber dem aktuellen Kurs des Basiswerts; sie sind also schlichtweg günstiger als die Aktie oder der Index. Dieser Rabatt ist gleichzeitig auch der Risikopuffer. Im Gegenzug zu diesem Sicherheitsaspekt partizipieren Anlegerinnen und Anleger zwar an der Wertentwicklung des Basiswerts, Kursgewinne sind jedoch nach oben durch den sogenannten Cap begrenzt.

Der DDV ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten derivativer Wertpapiere. Er fördert den Derivatemarkt und somit die Akzeptanz von Zertifikaten, Aktienanleihen und Optionsscheinen. Zu den Zielen zählen Anlegerschutz, Verbesserung der Verständlichkeit und Transparenz. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.