Slack-Aktie +25 Prozent: Salesforce verhandelte wohl kürzlich über Kauf von Slack - Salesforce-Papier tiefer

Aktien in diesem Artikel Salesforce 213,55 EUR

-2,58% Charts

News

Analysen Slack 30,70 EUR

24,29% Charts

News

Analysen

Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen würde bei Zustandekommen einer Übernahmevereinbarung einen großen Schritt in Richtung Bürokommunikation unternehmen.

Slack kommt gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar. Es wäre der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte von Salesforce.

Es sei nicht sicher, dass die Gespräche zu einem Deal führen werden, sagten einige der Insider. Salesforce könnte sich am Ende auch für ein anderes Übernahmeziel entscheiden.

Übernahmegerüchte treiben Slack-Kurs kräftig an

Die Aussicht auf eine Übernahme durch den SAP-Konkurrenten Salesforce hat dem Bürokommunikationsdienst Slack am Mittwoch massiv Kursauftrieb an der Börse gegeben. Die Aktien von Slack legten im New Yorker Handel zeitweise um rund 30 Prozent zu, nachdem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider über Gespräche zwischen den US-Unternehmen berichtete. Aktuell gewinnen sie an der NYSE noch 25 Prozent auf 37,14 US-Dollar.

Die Aktien von Salesforce reagierten mit einem Kursverlust von 4,21 Prozent auf 249,87 US-Dollar. Die Unternehmen äußerten sich zunächst nicht.

NEW YORK (Dow Jones)/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com