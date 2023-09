DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Insidertrade bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft

Directors' Dealings brachten jüngst die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie in Bewegung.

Am 29.09.2023 wurden bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die BaFin wurde am 29.09.2023 über die Transaktion informiert. 499 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien für jeweils 20,00 EUR kaufte am 29.09.2023 Weiland, Marta Frida, in enger Beziehung. Der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 4,60 Prozent auf 19,85 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um Prozent auf EUR. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 101,28 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.800.000 Aktien.

Am 29.09.2023 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-MSC Invest GmbH in enger Beziehung hatte das eigene Portfolio um 500 Papiere zu je 20,70 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net