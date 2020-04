3M-Aktie tiefrot: 3M weist Kritik an Verkäufe von Atemschutzmasken scharf zurück

Die Kritik, das Unternehmen begünstige andere Länder, die mehr zahlen, bei der Verteilung seiner Atemschutzmasken, wies der Konzern zurück. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Regierung, um den gestrigen DPA-Beschluss umzusetzen", sagte 3M am Freitag. "Wir werden weiterhin die Menge an Atemschutzmasken, die wir für die Angestellten im US-Gesundheitssektor produzieren können, maximieren, wie wir es jeden einzelnen Tag seit Beginn dieser Krise getan haben."

Weiter erklärte der Mischkonzern, China habe es erlaubt, dass man 10 Millionen der in China hergestellten N95-Atemschutzmasken von 3M in die USA exportieren dürfe. Nach Angaben der Gesellschaft aus Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota hat die Trump-Administration gebeten, den Export von N95-Atemschutzmasken, die in den USA herstellt werden, nach Lateinamerika und Kanada zu stoppen. 3M wies das Ansinnen zurück und betonte, dass "würde erhebliche humanitäre Auswirkungen" haben.

"Die Einstellung aller Exporte von in den Vereinigten Staaten hergestellten Atemschutzmasken würde wahrscheinlich andere Länder dazu veranlassen, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen und das Gleiche zu tun, wie es einige bereits getan haben", sagte 3M am Freitag. "Wenn das geschehen würde, würde die Nettozahl der den Vereinigten Staaten zur Verfügung gestellten Atemschutzmasken tatsächlich abnehmen."

Ein Regierungsvertreter in Florida hatte 3M in einem Gespräch mit Fox News scharf kritisiert und gesagt, dass der Staat keine Masken bekommen könnte, weil 3M sie an andere Länder verkaufe, die einen höheren Preis zahlten. 3M wies diese Kritik scharf zurück und erklärte weiter: "Wir arbeiten mit der US-Staatsanwaltschaft und den Generalstaatsanwälten aller Bundesstaaten zusammen und machen deutlich, dass 3M die Preise für Atemschutzmasken nicht erhöht hat und auch nicht erhöhen wird, und bieten unsere Unterstützung im Kampf gegen das Virus an".

3M hat die Produktion von Schutzmasken in den vergangenen Monaten verdoppelt. Aber CEO Mike Roman sagte kürzlich dem Wall Street Journal, dass "die Nachfrage, die wir haben, unsere Produktionskapazität übersteigt". Der Defense Production Act ist ein US-Gesetz, das 1950 unter US-Präsident Harry Truman erlassen wurde, um den USA im Koreakrieg zu helfen. Inspiriert durch ähnliche Gesetze, die während des Zweiten Weltkriegs verabschiedet wurden, gewährte das Gesetz der Exekutive weitreichende Befugnisse, um in die Privatindustrie einzugreifen, indem sie von den Herstellern fordern kann, der Rüstungsproduktion Vorrang einzuräumen. Neben der nationalen Verteidigung kann das Gesetz für Produkte im Zusammenhang mit kritischer Infrastruktur, Heimatschutz, Lagerhaltung und Raumfahrt eingesetzt werden.

Im NYSE-Handel am Freitag lagen 3M-Aktie dennoch 2,99 Prozent tiefer bei 133,79 US-Dollar.

Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com