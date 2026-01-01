Defizit in der US-Handelsbilanz gesunken

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Oktober gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 29,35 Milliarden Dollar nach revidiert 48,14 (vorläufig: 52,83) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 58,40 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 2,6 Prozent auf 302,02 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 331,366 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 3,2 Prozent.

