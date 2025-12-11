DAX24.253 +0,5%Est505.747 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -3,9%Nas23.455 -0,8%Bitcoin76.719 -2,4%Euro1,1744 +0,4%Öl61,15 -2,2%Gold4.238 +0,2%
Defizit in der US-Handelsbilanz im September gesunken

11.12.25 14:37 Uhr

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im September gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 52,83 Milliarden Dollar nach revidiert 59,27 (vorläufig: 59,55) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 62,00 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 3,0 Prozent auf 289,31 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 342,133 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 0,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 08:38 ET (13:38 GMT)