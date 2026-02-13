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Delivery Hero verkauft Foodpanda Geschäft in Taiwan an Grab Holdings Limited

23.03.26 08:05 Uhr
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DOW JONES--Delivery Hero verkauft sein taiwanisches Essensliefergeschäft der Marke Foodpanda. Käufer ist Singapurs Lieferkonzern Grab Holdings Ltd, wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte. Der Kaufpreis betrage 600 Millionen US-Dollar in bar "auf cash- und debt-free-Basis" und "vorbehaltlich bestimmter Anpassungen". Delivery Hero rechne mit Vollzug der Transaktion voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 - sofern unter anderem die relevanten Behörden die "fusionskontrollrechtliche Freigabe" für die Transaktion erteilt haben.

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Den Nettoerlös will Delivery Hero zur Schuldentilgung, zur Verbesserung der Kapitalstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Schritt sei ein wesentlicher "erster Schritt in der laufenden strategischen Prüfung" des MDAX-Konzerns, die vom Finanzberater JP Morgan begleitet wird.

Foodpanda erzielte laut Mitteilung 2025 in Taiwan einen Bruttowarenwert GMV von 1,5 Milliarden Euro sowie einen bereinigten EBITDA-Gewinn (vor Konzernkostenallokation).

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)

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