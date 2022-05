Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero fällt am Mittwochnachmittag tief

Die Delivery Hero-Aktie wies um 04.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 33,21 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Delivery Hero-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,08 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.256.207 Delivery Hero-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,95 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Delivery Hero-Aktie mit einem Kursplus von 75,39 Prozent wieder erreichen. Bei 26,18 EUR fiel das Papier am 28.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,85 Prozent würde die Delivery Hero-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 100,71 EUR.

Delivery Hero ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Delivery Hero mit einem Umsatz von insgesamt 1.918,75 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.08.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 24.08.2023.

Laut Analysten dürfte Delivery Hero im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,807 EUR einfahren.

