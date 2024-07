Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero steigt am Donnerstagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Delivery Hero. Zuletzt ging es für das Delivery Hero-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 21,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Delivery Hero-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 21,41 EUR. Die Delivery Hero-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,72 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 21,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.275 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Bei 42,96 EUR markierte der Titel am 15.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 50,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Delivery Hero-Aktie mit einem Verlust von 30,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Delivery Hero-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Delivery Hero am 26.09.2017. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 132,00 Mio. EUR, gegenüber 132,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 29.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 28.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Delivery Hero 2024 einen Verlust in Höhe von -1,455 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX

Delivery Hero-Aktie deutlich höher: Hoffnung auf steigende Gewinne in Korea stützt Delivery Hero

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu