Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 34,15 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Delivery Hero-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 34,15 EUR. Die Delivery Hero-Aktie legte bis auf 34,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 34,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.250 Delivery Hero-Aktien.

Am 25.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,53 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Delivery Hero-Aktie. Bei einem Wert von 14,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Delivery Hero-Aktie mit einem Verlust von 56,31 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Delivery Hero 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,38 EUR.

Am 26.09.2017 hat Delivery Hero in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2017 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 132,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2025 dürfte Delivery Hero Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.08.2026 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,797 EUR je Delivery Hero-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Delivery-Hero-Aktie weiter im Rally-Modus - Hoch seit 12 Monaten