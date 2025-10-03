Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Abend auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,0 Prozent auf 141,43 USD nach.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 141,43 USD abwärts. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 141,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 488.352 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 152,00 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 113,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 USD, nach 1,78 USD im Jahr 2025.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 29,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,68 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingebracht