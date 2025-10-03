Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Dell Technologies

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 147,05 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 147,05 USD. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 147,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.825 Dell Technologies-Aktien.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,37 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 54,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,94 Mrd. USD – ein Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

