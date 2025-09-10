DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
So entwickelt sich Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagabend mit Aufschlag

12.09.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagabend mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 126,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
107,08 EUR -1,22 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 126,31 USD. In der Spitze legte die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,61 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 375.563 Dell Technologies-Aktien.

Bei 147,66 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 47,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,51 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

