Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagnachmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 126,65 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 126,65 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 127,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 126,39 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 112.891 Aktien.
Bei 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 16,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 47,68 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 USD aus.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 25,01 Mrd. USD eingefahren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,51 USD je Dell Technologies-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht
Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Nachrichten zu Dell Technologies
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen