Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 126,65 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 126,65 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 127,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 126,39 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 112.891 Aktien.

Bei 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 16,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 47,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 25,01 Mrd. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,51 USD je Dell Technologies-Aktie.

