Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus
EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt

29.08.25 20:02 Uhr
Der S&P 500 bewegt sich heute im Minus.

S&P 500
6.459,6 PKT -42,3 PKT -0,65%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,66 Prozent tiefer bei 6.458,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 50,365 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,181 Prozent auf 6.490,12 Punkte an der Kurstafel, nach 6.501,86 Punkten am Vortag.

Bei 6.491,76 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.444,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,019 Prozent zu. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 29.07.2025, bei 6.370,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.912,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.08.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.591,96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,06 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6.508,23 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Autodesk (+ 7,63 Prozent auf 310,51 USD), Edison International (+ 3,38 Prozent auf 56,57 USD), Molina Healthcare (+ 3,28 Prozent auf 180,45 USD), J M Smucker (+ 3,12 Prozent auf 110,05 USD) und Eastman Chemical Company (+ 3,08 Prozent auf 70,28 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Dell Technologies (-9,62 Prozent auf 121,15 USD), Oracle (-6,72 Prozent auf 224,16 USD), Ulta Beauty (-6,67 Prozent auf 495,25 USD), Super Micro Computer (-5,59 Prozent auf 41,51 USD) und Broadcom (-4,44 Prozent auf 294,96 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30.465.444 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen