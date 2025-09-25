DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.117 +0,4%Nas22.338 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,71 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Kurs der Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagnachmittag billiger

26.09.25 16:10 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 129,80 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
110,10 EUR -0,08 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 129,80 USD ab. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,60 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 128,22 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.278 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 13,76 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 95,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,07 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 29,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

