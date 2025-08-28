Handel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Kursentwicklung

Der S&P 500 notierte schlussendlich im Minus.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,64 Prozent schwächer bei 6.460,26 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50,365 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,181 Prozent leichter bei 6.490,12 Punkten in den Handel, nach 6.501,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.444,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.491,76 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,040 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.370,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, wies der S&P 500 5.912,17 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2024, notierte der S&P 500 bei 5.591,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 10,08 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6.508,23 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Autodesk (+ 9,09 Prozent auf 314,70 USD), J M Smucker (+ 3,55 Prozent auf 110,51 USD), Molina Healthcare (+ 3,50 Prozent auf 180,83 USD), Brown-Forman B (+ 3,35 Prozent auf 29,94 USD) und Eastman Chemical Company (+ 3,17 Prozent auf 70,34 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Dell Technologies (-8,88 Prozent auf 122,15 USD), Ulta Beauty (-7,14 Prozent auf 492,73 USD), Oracle (-5,90 Prozent auf 226,13 USD), Super Micro Computer (-5,53 Prozent auf 41,54 USD) und Lam Research (-3,79 Prozent auf 100,15 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 61.021.886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,797 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

