Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verliert am Nachmittag

So bewegt sich Dell Technologies

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 128,02 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 128,02 USD. Die Dell Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,19 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 128,91 USD. Zuletzt wurden via New York 153.207 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,66 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 15,34 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 48,24 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,07 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

