Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies büßt am Abend ein

Dell Technologies im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 130,27 USD ab.

Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 130,27 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,19 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 128,91 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 456.201 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,66 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 13,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,07 USD belaufen.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 29,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

