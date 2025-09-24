DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.286 +0,7%Nas22.468 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1705 +0,4%Öl69,96 +0,5%Gold3.774 +0,7%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Aktienkurs aktuell

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verzeichnet am Freitagabend Verluste

26.09.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 130,02 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
110,10 EUR -0,08 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 130,02 USD. Bei 127,60 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 128,22 USD. Zuletzt wechselten via New York 374.239 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 49,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

