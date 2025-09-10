DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.857 +0,1%Nas22.305 +0,7%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Dell Technologies im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagabend gefragt

15.09.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagabend gefragt

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 127,32 USD.

Dell Technologies
Um 20:08 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 127,32 USD. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 128,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,39 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 520.005 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 147,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,98 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,07 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,94 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

