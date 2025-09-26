DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.278 +0,1%Nas22.556 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies steigt am Montagabend

29.09.25 20:25 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies steigt am Montagabend

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 133,41 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 20:07 Uhr 2,0 Prozent. Bei 134,58 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 132,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 387.140 Dell Technologies-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 9,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 50,33 Prozent sinken.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 USD aus.

Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,94 Mrd. USD – ein Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

